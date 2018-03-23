"Пари Сен-Жермен" заинтересован в приглашении Зидана

Лидер французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" намерен пригласить на должность главного тренера Зинедина Зидана. В настоящее время Зидан связан контрактом с мадридским "Реалом" до 2020 года.

Руководство "ПСЖ" подготовил очень выгодное предложение Зидану. Легенде французского футбола предлагается самому вписать в контракт размер заработной платы и срок действия договора. Реакция представителей Зидана пока неизвестна.

Нынешний главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери покинет клуб по окончанию сезона. В тоже время Зидан может расторгнуть контракт с "Реалом" при неудачном исходе кампании в Лиге чемпионов.