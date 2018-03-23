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23 марта 201816:54 Александр Руденко

В Москве переиздана легендарная книга Игоря Фесуненко "Пеле, Гарринча, футбол..."

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В Москве в преддверии чемпионата мира представили новое издание знаменитой книги Игоря Фесуненко "Пеле, Гарринча, футбол..." Почти полвека назад ее появление стало сенсацией. Теперь книгу дополнили новыми, неизвестными подробностями жизни легенд.

Культовая книга о бразильском футболе, о закулисных махинациях и безжалостной эксплуатации игроков. В семидесятых эти строки повергли в шок Советский Союз.

То, что описывал Игорь Фесуненко, не укладывалось в голове — неужели речь идет о лучшей сборной мира, где блистали Пеле и Гарринча?!

"Какой-то наш журналист, написал книгу, да еще и с ними общался на самом деле — для нас это что-то непонятное вообще было", — вспоминает спортивный обозреватель, заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев.

Тираж в 100 тысяч экземпляров раскуплен был моментально — и не только из-за ошеломительных фактов. Журналист, знавший Бразилию досконально, Игорь Фесуненко описывал латиноамериканцев так ярко и тонко, что зачитывались книгой даже те, кто к футболу равнодушен.

"В познавательном смысле она ведь тоже была очень глубока и интересна. Ведь в то время, когда он начал работать в Бразилии, по-моему, даже не было дипломатических отношений", — говорит друг писателя Игоря Фесуненко Анатолий Шелест.

Журналист-международник, писатель, теле- и радиоведущий, преподаватель МГИМО и личный друг Пеле — с королем футбола Фесуненко познакомился в шестидесятых, работая собкором Гостелерадио в Южной Америке. Это он открыл заново для жителей Союза целый континент. Но Бразилия все же стояла особняком.

"Он почувствовал, что это его земля — этот климат, эти эмоции, этот темперамент", — рассказывает диктор Центрального телевидения СССР, народная артистка РСФСР Анна Шатилова.

— А в нем самом было что-то латиноамериканское ?
— Да, да, да, он такой, знаете — всегда смуглая кожа, всегда эта улыбка!

"Вот он так погрузился, погрузился до конца своих дней, влюбился в эту страну, был предан ей — и в мыслях, и в своих делах", — вспоминает вдова писателя Игоря Фесуненко Елена.

Уже после была Куба, Португалия, карьера на телевидении в Москве. Книгу переиздавали несколько раз.

Сейчас, к 85-летию автора, "Пеле, Гарринча и футбол" — тоже в новом переплете, с дополнениями и воспоминаниями друзей Фесуненко. Более того: на презентации в Москве бразильские чиновники пообещали перевести издание на португальский, чтобы прочесть книгу смогли и те, о ком в ней написано.

Текст: "Вести-Москва"

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