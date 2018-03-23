Сокращение расходов на оборону идет по плану, заявил Песков

Оборонный бюджет России будет постепенно сокращаться, так как основное перевооружение и обновление армии заканчивается, пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

О снижении расходов на оборонно-промышленный комплекс и вооруженные силы известно уже давно. Владимир Путин не раз призывал предприятия ОПК налаживать выпуск гражданской продукции. Она позволит максимально использовать производственные мощности военных заводов и обеспечит им экономическую стабильность.

Напомним, что в 2012 году на обновление российской армии было выделено 20 триллионов рублей и еще 3 триллиона на модернизацию отечественного оборонно-промышленного комплекса. К 2020 году доля нового оружия в войсках должна достигнуть 70%.