Химики придумали, как из коровьего и слоновьего навоза сделать бумагу

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Химия 1 час назад
Химики придумали, как из коровьего и слоновьего навоза сделать бумагуЧитайте нас в Telegram
Обычно бумага изготавливается из целлюлозных волокон, полученных из древесины. Между тем необходимую целлюлозу для производства бумаги в странах, где не так много деревьев, можно получить и из других источников. Недавно химики выяснили, что таким источником может служить навоз слона или коровы. И учёные даже разработали способ изготовления бумаги из такого сырья.
По мнению исследователей, в регионах, где находится большое количество фермерских животных (те же коровы), переработка навоза в бумажную продукцию может стать дешёвым и экологически безопасным способом избавления от сельскохозяйственных отходов.
Впервые такая идея пришла профессору Александру Бисмарку (Alexander Bismarck) из Венского университета, когда он увидел, как козы едят сухую траву на острове Крит.
"Животные едят низкосортную биомассу, содержащую целлюлозу, жуют её и подвергают воздействию ферментов и кислоты в желудке, а затем производят навоз, — говорит он. – В зависимости от вида животного до 40 процентов этого навоза – это целлюлоза, которую легко получить".
Эта мысль побудила Бисмарка и его коллег начать экспериментировать с лошадиным, коровьим и слоновьим навозом. Они разработали недорогой процесс, в ходе которого навоз сначала обрабатывается раствором гидроксида натрия с целью частичного удаления органического полимера лигнина наряду с другими ненужными компонентами – белками и мёртвыми клетками.
Затем полученную массу отбеливают при помощи гипохлорита натрия, чтобы удалить оставшуюся часть лигнина и придать ей белый цвет.
После чего остатки результата хорошего обеда животных используются для создания бумаги, на которой можно писать, или же использовать для других применений — фильтрации сточных вод прежде, чем они снова будут выпущены в окружающую среду, или укрепления полимерных композитов.
Процесс не только использует отходы, но и требует меньше энергии и меньше химических обработок, чем производство бумаги на основе древесины. Причина в том, что животные уже измельчили и частично переварили сырьё.
Кроме того, удаляемый лигнин может использоваться в качестве удобрения или даже для производства топлива (например, биогаза).
Результаты исследования были представлены на 255-ом Национальном собрании и выставке Американского химического общества. К слову, там же учёные рассказали про способ изготовления мороженого без всяких недостатков: оно будет таять гораздо медленнее.
Также мы раньше сообщали, что отходы покорителей Эвереста преобразуют в энергию.
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