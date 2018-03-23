Новости Общество

Все видео этой рубрики
23 марта 201822:15

Дом музыки приглашает на роговой оркестр
Читайте нас в Telegram

В ближайшую среду, 28 марта, в Светлановском зале Московского международного Дома музыки выступит Российский роговой оркестр под руководством Сергея Поляничко. В концерте также примут участие Сергей Накаряков (труба/флюгельгорн), Кирилл Солдатов (труба/флюгельгорн), Аркадий Шилклопер (валторна/альпийский рог), Андрей Салтанов (тромбон), Федор Шагов (туба) и Александр Морин (ударные). В программе – произведения Баха, Вивальди, Арбана.

Российский роговой оркестр, созданный в Санкт-Петербурге, занимается возрождением традиции роговой музыки, звучавшей в XVIII веке при императорском дворе. Это единственный в мире ансамбль, каждый из инструментов которого воспроизводит всего один звук. Чтобы сыграть целое произведение, требуется идеально слаженная игра нескольких десятков человек.

Сегодня в составе Рогового оркестра, возникшего по инициативе его дирижера Сергея Поляничко, 20 музыкантов. "Самое главное наше достижение на данный момент – это то, что мы привели роговую музыку к жанру государственной. Она никогда таковой не являлась, несмотря на то, что она всегда была любима властью", – считает руководитель оркестра.

В этот вечер на сцену Светлановского зала выйдет один из самых известных трубачей в мире, обладатель престижной премии ECHO Klassik Сергей Накаряков. В 1997 году издание Music und Theater, отмечая необыкновенную тембральную яркость его игры, назвало музыканта "Карузо трубы". Сергей Накаряков играет в самых престижных залах мира, включая Голливуд-боул в Лос-Анджелесе, Линкольн-центр в Нью-Йорке, Королевский Фестиваль-холл и Королевский Альберт-холл в Лондоне; выступает на фестивалях во многих европейских странах; сотрудничает с всемирно известными музыкантами, оркестрами и дирижерами.

В концерте в Доме музыки примет участие всемирно известный мультиинструменталист Аркадий Шилклопер. Кроме "родной" валторны он играет на флюгельгорне, альпийском роге, альтгорне или экзотическом австралийском диджериду – инструменте, сделанном из ствола эвкалипта, чья середина выедена термитами. Эксперимент, поиск, импровизация – вот творческое кредо, которому он следует во всем, что делает. В арсенале Шилклопера есть даже инструмент, созданный специально для него – единственный в своем роде корно пастуриччио.

В качестве солиста также выступит трубач Кирилл Солдатов, успешно совмещающий международную сольную карьеру с работой в оркестре у Владимира Спивакова. Услышав десятилетнего музыканта в Москве, знаменитый американский трубач Уинтон Марсалис сказал о нем так: "Такие, как этот парень, рождаются раз в сто лет". Со временем Солдатов завоевал ряд конкурсных премий, был удостоен премии Президента России. Сегодня он выступает со многими ведущими и зарубежными коллективами в качестве солиста и уделяет особое внимание современной музыке; нередко композиторы доверяют Кириллу премьеры своих сочинений.

Начало концерта – в 19:00, 28 марта, Светлановский зал ММДМ.

Сейчас

22:07

Испания выдала ордер на арест Пучдемона

21:24

В Перу вступил в должность новый президент

20:48

Новым худруком МХТ имени Чехова стал Сергей Женовач

20:40

Макрон: в Каркасоне и Требе террорист убил трех и ранил 16 человек

20:00

Улик против Савченко недостаточно, но арест продлили

19:50

Британские персоны нон грата покинули Россию

18:04

Страны ЕС хотят улучшить отношения с Россией, но дипломатов вышлют

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Мэй пытается отвлечь от Brexit делом Скрипаля

Мэй пытается отвлечь от Brexit делом Скрипаля

2 часа назад
Новым худруком МХТ имени Чехова стал Сергей Женовач

Новым худруком МХТ имени Чехова стал Сергей Женовач

2 часа назад
Теракт в Требе: мелкий преступник оказался солдатом ИГИЛ

Теракт в Требе: мелкий преступник оказался солдатом ИГИЛ

2 часа назад
59 дней ареста: Надежда Савченко объявила голодовку до выхода из СИЗО

59 дней ареста: Надежда Савченко объявила голодовку до выхода из СИЗО

37 минут назад
Сборная России по футболу крупно проиграла Бразилии в товарищеском матче

Сборная России по футболу крупно проиграла Бразилии в товарищеском матче

2 часа назад
Возглавить "Табакерку" предложили Владимиру Машкову

Возглавить "Табакерку" предложили Владимиру Машкову

1 час назад
Атакамский гуманоид оказался девочкой с неизвестными ранее мутациями

Атакамский гуманоид оказался девочкой с неизвестными ранее мутациями

5 часов назад
Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце

20.03.2018 09:00
25 марта в 22:00: "Россия 1" покажет фильм "Миропорядок-2018"

25 марта в 22:00: "Россия 1" покажет фильм "Миропорядок-2018"

7 часов назад
Гаранты мира. Как новейшее российское оружие поддерживает стабильность на планете

Гаранты мира. Как новейшее российское оружие поддерживает стабильность на планете

7 часов назад
СМИ: Федор Добронравов перенес инсульт

СМИ: Федор Добронравов перенес инсульт

12 часов назад
Британские персоны нон грата покинули Россию

Британские персоны нон грата покинули Россию

3 часа назад
Инновации себя оправдали: Элла Памфилова подвела итоги выборов

Инновации себя оправдали: Элла Памфилова подвела итоги выборов

5 часов назад
"Катастрофическая слепота": Макрона раскритиковали из-за теракта в Требе

"Катастрофическая слепота": Макрона раскритиковали из-за теракта в Требе

3 часа назад
Обращение Владимира Путина к гражданам России

Обращение Владимира Путина к гражданам России

10 часов назад
Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

19.03.2018 11:53
60 минут. Как Мэй убедила ЕС пойти против России

60 минут. Как Мэй убедила ЕС пойти против России

47 минут назад
28
Испания выдала ордер на арест Пучдемона

Испания выдала ордер на арест Пучдемона

56 минут назад
Трампа заподозрили в барбафобии

Трампа заподозрили в барбафобии

1 час назад
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "дешевого" кроссовера Jaguar

Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "дешевого" кроссовера Jaguar

1 час назад
В Перу вступил в должность новый президент

В Перу вступил в должность новый президент

1 час назад
Нахамили из-за йорка: Любовь Успенская возмущена действиями "Аэрофлота"

Нахамили из-за йорка: Любовь Успенская возмущена действиями "Аэрофлота"

1 час назад
Мировая торговая война: Китай подготовил ответ США

Мировая торговая война: Китай подготовил ответ США

1 час назад
Факел и голландские специалисты: полигон "Ядрово" будет рекультивирован

Факел и голландские специалисты: полигон "Ядрово" будет рекультивирован

2 часа назад
Стоит ли смотреть новый "Тихоокеанский рубеж"? Отзывы зрителей

Стоит ли смотреть новый "Тихоокеанский рубеж"? Отзывы зрителей

2 часа назад
Гибель майора Чупина: по-другому поступить он не мог

Гибель майора Чупина: по-другому поступить он не мог

2 часа назад
Бойкот украинцев обеспечил российским биатлонисткам максимальную квоту Кубка мира

Бойкот украинцев обеспечил российским биатлонисткам максимальную квоту Кубка мира

2 часа назад
Отказ США и Грузии закрыть секретные тюрьмы разочаровал Россию

Отказ США и Грузии закрыть секретные тюрьмы разочаровал Россию

3 часа назад
Американцы создают безобидное, но мерзкое оружие

Американцы создают безобидное, но мерзкое оружие

3 часа назад
Россия опровергла новости евроСМИ об ударе зажигательными боеприпасами по Гуте

Россия опровергла новости евроСМИ об ударе зажигательными боеприпасами по Гуте

3 часа назад
Подростки, избившие 13-летнего инвалида, боятся выйти из дома

Подростки, избившие 13-летнего инвалида, боятся выйти из дома

3 часа назад
Ущерб - три миллиарда долларов: Россия ответит на новые пошлины США

Ущерб - три миллиарда долларов: Россия ответит на новые пошлины США

3 часа назад
Грандиозная премьера: "Синяя птица" отправится в сказочное Белогорье

Грандиозная премьера: "Синяя птица" отправится в сказочное Белогорье

4 часа назад
Страны ЕС хотят улучшить отношения с Россией, но дипломатов вышлют

Страны ЕС хотят улучшить отношения с Россией, но дипломатов вышлют

4 часа назад
Иран обвинили во взломе серверов ООН и краже секретов США

Иран обвинили во взломе серверов ООН и краже секретов США

5 часов назад
Актер и певец выгнал беременную возлюбленную на улицу

Актер и певец выгнал беременную возлюбленную на улицу

5 часов назад
Грузину пять, в театр взять: почему Цискаридзе с момента рождения называли чудом

Грузину пять, в театр взять: почему Цискаридзе с момента рождения называли чудом

5 часов назад
Сообщник "Монстра из Шарлеруа" готовится к УДО

Сообщник "Монстра из Шарлеруа" готовится к УДО

6 часов назад
Французские правозащитницы требуют закрыть кукольный бордель

Французские правозащитницы требуют закрыть кукольный бордель

6 часов назад
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним животным

Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним животным

6 часов назад
Порошенко объявил о планах увеличения ВВП и зарплат

Порошенко объявил о планах увеличения ВВП и зарплат

6 часов назад
Названы московские районы, где жилье окупится быстрее всего

Названы московские районы, где жилье окупится быстрее всего

7 часов назад
В России скоро начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)

В России скоро начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)

7 часов назад
Пришельцы из столицы: как бывшие менеджеры обживают село на Алтае

Пришельцы из столицы: как бывшие менеджеры обживают село на Алтае

7 часов назад
VR за $200 от Facebook и Xiaomi: насколько хорош Oculus Go

VR за $200 от Facebook и Xiaomi: насколько хорош Oculus Go

9 часов назад
Шаг вперед, два шага назад: весна с трудом пробивает себе дорогу

Шаг вперед, два шага назад: весна с трудом пробивает себе дорогу

9 часов назад
Больше кроссовер, чем внедорожник: Volkswagen представил новый Touareg

Больше кроссовер, чем внедорожник: Volkswagen представил новый Touareg

10 часов назад
14 видов любви, о которых вы никогда не слышали

14 видов любви, о которых вы никогда не слышали

12 часов назад
Логотип платежной системы "Мир" обновят по мотивам советского мультфильма

Логотип платежной системы "Мир" обновят по мотивам советского мультфильма

13 часов назад
Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

22.03.2018 22:21
IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

14.03.2018 16:38