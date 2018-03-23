Дом музыки приглашает на роговой оркестр

В ближайшую среду, 28 марта, в Светлановском зале Московского международного Дома музыки выступит Российский роговой оркестр под руководством Сергея Поляничко. В концерте также примут участие Сергей Накаряков (труба/флюгельгорн), Кирилл Солдатов (труба/флюгельгорн), Аркадий Шилклопер (валторна/альпийский рог), Андрей Салтанов (тромбон), Федор Шагов (туба) и Александр Морин (ударные). В программе – произведения Баха, Вивальди, Арбана.

Российский роговой оркестр, созданный в Санкт-Петербурге, занимается возрождением традиции роговой музыки, звучавшей в XVIII веке при императорском дворе. Это единственный в мире ансамбль, каждый из инструментов которого воспроизводит всего один звук. Чтобы сыграть целое произведение, требуется идеально слаженная игра нескольких десятков человек.

Сегодня в составе Рогового оркестра, возникшего по инициативе его дирижера Сергея Поляничко, 20 музыкантов. "Самое главное наше достижение на данный момент – это то, что мы привели роговую музыку к жанру государственной. Она никогда таковой не являлась, несмотря на то, что она всегда была любима властью", – считает руководитель оркестра.

В этот вечер на сцену Светлановского зала выйдет один из самых известных трубачей в мире, обладатель престижной премии ECHO Klassik Сергей Накаряков. В 1997 году издание Music und Theater, отмечая необыкновенную тембральную яркость его игры, назвало музыканта "Карузо трубы". Сергей Накаряков играет в самых престижных залах мира, включая Голливуд-боул в Лос-Анджелесе, Линкольн-центр в Нью-Йорке, Королевский Фестиваль-холл и Королевский Альберт-холл в Лондоне; выступает на фестивалях во многих европейских странах; сотрудничает с всемирно известными музыкантами, оркестрами и дирижерами.

В концерте в Доме музыки примет участие всемирно известный мультиинструменталист Аркадий Шилклопер. Кроме "родной" валторны он играет на флюгельгорне, альпийском роге, альтгорне или экзотическом австралийском диджериду – инструменте, сделанном из ствола эвкалипта, чья середина выедена термитами. Эксперимент, поиск, импровизация – вот творческое кредо, которому он следует во всем, что делает. В арсенале Шилклопера есть даже инструмент, созданный специально для него – единственный в своем роде корно пастуриччио.

В качестве солиста также выступит трубач Кирилл Солдатов, успешно совмещающий международную сольную карьеру с работой в оркестре у Владимира Спивакова. Услышав десятилетнего музыканта в Москве, знаменитый американский трубач Уинтон Марсалис сказал о нем так: "Такие, как этот парень, рождаются раз в сто лет". Со временем Солдатов завоевал ряд конкурсных премий, был удостоен премии Президента России. Сегодня он выступает со многими ведущими и зарубежными коллективами в качестве солиста и уделяет особое внимание современной музыке; нередко композиторы доверяют Кириллу премьеры своих сочинений.

Начало концерта – в 19:00, 28 марта, Светлановский зал ММДМ.