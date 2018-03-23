Сборная Уругвая обыграла чехов благодаря голам Суареса и Кавани

Соперник сборной России по групповому турниру чемпионата мира 2018 сборная Уругвая провела контрольный матч со сборной Чехии. Уругвайцы выиграли со счетом 2:0.

Встреча проходила в китайском городе Наньник. На 10 минуте южноамериканцы вышли вперед после того, как нападающий "Барселоны" Луис Суарес реализовал 11-метровый. За семь мину о перерыва Эдинсон Кавани из "Пари Сен-Жермен" ударом через себя закрепил победу сборной Уругвая – 2:0.

Команда Уругвая соперник сборной России по групповому этапу чемпионата мира 2018. Встреча третьего тура между российскими и уругвайскими футболистами пройдет 23 июня в Самаре.