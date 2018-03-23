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23 марта 201817:47 Антон Подковенко

Инновации себя оправдали: Элла Памфилова подвела итоги выборов

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В голосовании за президента России приняли участие 67,54% граждан страны. За Владимира Путина отдали голоса почти 77%. На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него около 12%. Владимир Жириновский набрал чуть больше 5,5%. У Ксении Собчак — четвертое место и 1,68% голосов. Такие цифры озвучила глава ЦИК Элла Памфилова. И рассказала о так называемой системе "10 заслонов от фальсификаций". Как она работает и как сработала?

Аплодисменты, гимн, в Центризбиркоме вновь десятки телекамер. За Владимира Путина проголосовали 56 миллиона 430 тысяч человек, это 76,69% голосов. Таковы окончательные официальные итоги выборов президента-2018. Протокол о том, что выборы президента России признаны действительными и состоявшимися, члены ЦИК подписали единогласно.

Явка впечатляющая: в голосовании приняли участие 73 миллиона 579 тысяч человек. И это были конкурентные выборы. У каждого из кандидатов в президенты было бесплатное эфирное время — равное на каждого, это в сумме 25 часов общения с избирателями на федеральных и региональных телеканалах.

Предвыборная информационная кампания впечатляла своим размахом, а проект "мобильный избиратель", когда можно было написать заявление, чтобы проголосовать по месту нахождения, эксперты называют "выборной инновацией". Так зарегистрировали 5 миллионов 700 тысяч заявлений, считай, население крупного города.

Защита выборов тоже беспрецедентная: тысячи российских и зарубежных наблюдателей, веб-камеры на участках, QR-коды на бюллетенях. Нарушений было немного, а реагировали на них очень оперативно, как в Люберцах, например, где сразу после вброса уволили руководство избирательной комиссии.

Сейчас идет работа по 16 нарушениям, рассматриваются семь исков по признанию выборов недействительными на избирательных участках в разных регионах, но на фоне общей картины это не более чем нюансы. Гораздо важнее, например, что на этих выборах было много молодых голосов, от 18 до 34 лет. И высказались они преимущественно за Путина, 70,3%. Для сравнения, во время прошлой президентской компании, в 2012 году, таких было 54,2%.

Средняя явка на УИКах, где голосовала молодежь, тоже весьма солидная, 64,9%. Особенно активно молодежь голосовала в Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Бурятия, Кемеровской области в 2012-м показатели были меньше, 61,9.

Прозрачность, достоверность, легитимность этих выборов сомнений не вызывает — это уже общее экспертное мнение, однако Центризбирком теперь, после объявленных итогов намерен пригласить основных участников кампании, представителей партий, доверенных лиц, аналитиков, чтобы обсудить, что, по их мнению, может быть, стоило бы подкорректировать в российском выборном законодательстве. И это нормально. В конце концов, так удачно выстрелившая идея мобильного избирателя тоже родилась не на пустом месте.

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