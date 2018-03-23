Клише вместо фактов: российских дипломатов на брифинг по Скрипалям не позвали

В деле Скрипаля Великобритания намеренно переключает внимание с фактов на антироссийские ярлыки и клише, которые "отпечатываются в сознании тех, кто потребляет этот низкопробный информпродукт", заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он также сообщил, что британское посольство в Москве не пригласило на брифинг для иностранных дипломатов по этому делу представителей МИД РФ.

Рябков отметил, что ЕС и каждая страна в отдельности могут принимать решения, которые им кажутся верными, но "последствия этих решений будут, разумеются, обоюдоострыми".

Замглавы МИД также рассказал, что Лондон не предоставил Москве никакой информации о реальном состоянии Сергея Скрипаля и его дочери. Российские дипломаты знакомы с публикациями в британских СМИ.

"Но одно дело газетные публикации и вбросы в Интернет, а другое дело — официальные сведения, получаемые от властей. Это разные категории", — подчеркнул Рябков.

Москва не может основываться на слухах и "передергивании реального положения дел", подчеркнул он, поэтому доверия британской стороне нет.

Россия, по словам Рябкова, не хотела бы, чтобы Организация по запрещению химического оружия "пошла на поводу у Лондона" по делу Скрипаля.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта в Солсбери подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Позже Лондон заявил, что вещество якобы разрабатывалось в России и обвинил Москву в причастности к инциденту. РФ категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва предприняла ответные шаги и выслала аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в России.