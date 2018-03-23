Актер и певец выгнал беременную возлюбленную на улицу

30-летняя москвичка Татьяна Морозова мечтала родить от талантливого человека. У 50-летнего артиста, певца и поэта Олега Протасова за плечами пять официальных и три гражданских брака, шестеро детей и множество поклонниц. Но актер не готов стать отцом в седьмой раз.

Олег Протасов пришел в студию программы "Прямой эфир". Он заявил, что он общается с четырьмя из шести своих детей. Протасов не признает, что является отцом ребенка, актер, якобы, больше не может иметь детей.

У них с Татьяной попросту ничего не было и не могло быть. Между тем слова Татьяны подтверждает ее сестра — она говорит, что встречала Олега у Татьяны дома.

Олег и Татьяна познакомились в Доме кино, где девушка покупала билеты для мамы. Она захотела сфотографироваться с певцом и взять автограф. Но фото и автографом дело не ограничилось: Татьяна и Олег обменялись номерами телефонов.

"Я поняла, что это мой мужчина, — рассказывает Татьяна. — Мы понравились друг другу. В тот же вечер он пригласил меня с подругой в караоке-клуб… Там он запел – и в этот голос невозможно не влюбиться".

Потом была песня Татьяны, улыбки, танцы, "бабочки в животе". Вечер пара решила продолжить вместе в гостинице…

Но Олег Протасов утверждает, что после урологической операции 2014 года, он не может иметь детей.

В студии телепрограммы Татьяну довели до слез. Ей предложили вспомнить, с кем она еще "кувыркалась" в тот день, видела ли себя в зеркале… Последней каплей стало появление в студии жены Олега. Она заявила, что абсолютно доверяет своему мужу и все свободное время они проводят вместе.

Кто говорит правду в этой истории? И почему актер забыл взять справку, подтверждающую его бесплодие? От кого беременна Татьяна и чего она добивается – смотрите в программе "Прямой эфир" 23 марта.