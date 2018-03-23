Перед затоплением "Прогресс" займется экспериментами

Космический грузовик "Прогресс", покинув МКС, почти месяц проведет на орбите для проведения научных экспериментов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Грузовик отстыкуется от Международной космической станции 28 марта, и до 26 апреля будет на орбите. После чего он отправится к Земле и затонет в океане.