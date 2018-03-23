Макрон и Меркель назвали отравление Скрипалей ударом по ЕС, а захват в Требе - просто терактом

Макрон и Меркель назвали отравление Скрипалей ударом по ЕС, а захват в Требе - просто терактомЧитайте нас в Telegram
Ударом по суверенитету Европы назвал и серьезным вызовом безопасности назвал отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Европейского союза в Брюсселе. Захват заложников и убийство посетителей супермаркета Super U в Требе глава Пятой республики назвал просто терактом.
Говоря о деле Скрипалей, Макрон подчеркнул, что данная проблема требует скоординированного ответа Европы. Макрона полностью 23 марта поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.
"Мы, Германия и Франция, были едины во мнении, что необходима реакция дополнительно к отзыву посла", — цитирует Меркель ТАСС.
Меркель пояснила, что в настоящее время страны европейского содружества обсуждают дальнейшие меры реагирования на отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ и его 33-летней дочери. Якобы, премьер Великобритании Тереза Мэй представила на саммите ЕС определенные доказательства наличия русского следа в деле отравления.
"Все страны — члены ЕС выразили свою полную солидарность с британским союзником, — поддержал Меркель Макрон. — Все они согласились с тем, что, в соответствии с выводами британской стороны, не может быть иного возможного объяснения, кроме как ответственности России за происшедшее".
Москва категорически отвергает свою причастность к делу Скрипалей.
Канцлер Германии также выразила поддержку народу Франции в связи с захватом заложников в Требе. Она пообещала продолжать сотрудничество с Парижем в антитеррористической сфере.
Марокканец Редуан Лакди, напавший на полицейских, а затем захвативший заложников в Требе, требовал освобождения главного обвиняемого в парижских и брюссельском терактах 2014 года Салаха Абдеслама. В двух терактах погибли 130 человек.
Лакди застрелил водителя автомашины. Затем он обстрелял полицейских, а также захватил заложников. В теракте погибли три человека, еще трое тяжело ранены. Сам террорист убит спецназом жандармерии при штурме.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Драма с заложниками во Франции
- Путин обратился к гражданам РФ
- Евросоюз отзывает посла из России
- Савченко объявила голодовку
- Сочи накрыла пыльная буря
Самое читаемое
-
Американская подлодка вмерзла в лед, отрабатывая "удары по России"
- Мария Максакова ответила на вопрос о новом возлюбленном
- Мальчика, записавшего прогноз погоды для детского сада, позвали на телевидение. Видео
- Женщина, изуродованная мужем, показала новые руки-протезы. Видео
- Cупруги сожгли няню своего ребенка. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Тест-драйв дизельного Haval H9. Все, что вы хотели знать о "китайском Prado"
- Больше кроссовер, чем внедорожник: Volkswagen представил новый Touareg
- Китайцы сделали из "Форда" самый дорогой внедорожник в мире
- Назван месяц, когда в Россию приедет новый большой кроссовер Chevrolet
- Названы российские цены на новый Mitsubishi Eclipse Cross
Экономика
-
Обвал на рынках: что в нем не так?
- Торговая война совпала с кредитным кризисом
- Forbes: 10 миллиардеров с наибольшими доходами
- Госдума запретила размещать рекламу на платежках ЖКУ
- Реальная зарплата выросла на 10,5% за январь-февраль
Недвижимость
-
У наследников "Иванушки" появился конкурент
- От пожара до животных: от чего застраховать квартиру
- Как правильно рефинансировать ипотеку
- Беременная Светлана Лобода поселилась на шикарной вилле
- Эксперты подсчитали, сколько семья москвичей будет копить на квартиру
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Спасатели вытащили на берег упавшую в Яузу собаку
- Четыре автомобиля оказались под завалами обрушевшегося дома
- Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- СМИ сообщили о стрельбе в подмосковном доме Витаса
- Умер мужчина, застрявший под креслом в кинотеатре
Вести.Hi-tech
-
Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
В Манеже открывается Московский культурный форум
- В Москве переиздана легендарная книга "Пеле, Гарринча, футбол..."
- Самые долгие светофоры столицы
- Заглушки за долги: коммунальщики заставляют жителей платить
- "Ночь в театре", парад святого Патрика и зарядка: скучать в выходные не придется
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
Мороженое с добавлением банановых отходов будет таять медленнее
- Новый сканер мозга изменит понимание того, как "общаются" нейроны
- При ожирении вкусовые рецепторы уменьшаются на 25%
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак