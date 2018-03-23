Макрон и Меркель назвали отравление Скрипалей ударом по ЕС, а захват в Требе - просто терактом

Ударом по суверенитету Европы назвал и серьезным вызовом безопасности назвал отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Европейского союза в Брюсселе. Захват заложников и убийство посетителей супермаркета Super U в Требе глава Пятой республики назвал просто терактом.

Говоря о деле Скрипалей, Макрон подчеркнул, что данная проблема требует скоординированного ответа Европы. Макрона полностью 23 марта поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы, Германия и Франция, были едины во мнении, что необходима реакция дополнительно к отзыву посла", — цитирует Меркель ТАСС.

Меркель пояснила, что в настоящее время страны европейского содружества обсуждают дальнейшие меры реагирования на отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ и его 33-летней дочери. Якобы, премьер Великобритании Тереза Мэй представила на саммите ЕС определенные доказательства наличия русского следа в деле отравления.

"Все страны — члены ЕС выразили свою полную солидарность с британским союзником, — поддержал Меркель Макрон. — Все они согласились с тем, что, в соответствии с выводами британской стороны, не может быть иного возможного объяснения, кроме как ответственности России за происшедшее".

Москва категорически отвергает свою причастность к делу Скрипалей.

Канцлер Германии также выразила поддержку народу Франции в связи с захватом заложников в Требе. Она пообещала продолжать сотрудничество с Парижем в антитеррористической сфере.

Марокканец Редуан Лакди, напавший на полицейских, а затем захвативший заложников в Требе, требовал освобождения главного обвиняемого в парижских и брюссельском терактах 2014 года Салаха Абдеслама. В двух терактах погибли 130 человек.

Лакди застрелил водителя автомашины. Затем он обстрелял полицейских, а также захватил заложников. В теракте погибли три человека, еще трое тяжело ранены. Сам террорист убит спецназом жандармерии при штурме.