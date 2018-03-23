Биатлонистка Дарья Домрачева выиграла спринт в Тюмени

В Тюмени продолжается девятый этап Кубка мира по биатлону. Белорусская спортсменка Дарья Домрачева выиграла гонку на 7,5 километров. Лучшая из россиянок Дарья Виролайнен заняла 16 место.

Долгое время лидером спринтерской гонки оставалась финка Кайса Мякярейнен, прошедшая дистанцию без промахов за 21 минуту 44 секунды. Кайса уже готовилась отпраздновать победу, но на дистанции оставалась Дарья Домрачева. Отстрелявшая чисто Дарья сделала рывок на финише и сумела обойти Мякяряйнен на 1,2 секунды. Финка отступила на второе место, а третьей стала норвежка Тириль Экхофф.

Не получилась гонка в родном городе у выступающей за Словакию Анастасии Кузьминой. Три промаха и только двенадцатая позиция. Лучшей среди россиянок оказалась Дарья Виролайнен, занявшая 16 место. 18 место у Светланы Мирновой. Екатерина Юрлова-Перхт стала 21, а Ирина Услугина — 22. 25 результат у Ульяны Кайшевой. Кристина Резцова заняла 62 место.