Страны ЕС хотят улучшить отношения с Россией, но дипломатов вышлют

Страны, члены Евросоюза, на саммите в Брюсселе высказали мнение, что необходимо развивать отношения с Россией.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность известил глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, рассказывая на пресс-конференции об итогах двухдневной встречи лидеров сообщества.

При этом, как передает РИА Новости, со ссылкой на британскую газету The Daily Telegraph, несколько стран ЕС, в частности, Франция, Польша и Литва, рассматривают возможность высылки российских дипломатов в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – на территории Великобритании.

Не исключают возможности высылки дипломатов РФ также в Чехии, Ирландии, Латвии, Эстонии.

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля сообщил, что в Хельсинки не пришли пока к выводу – нужно ли следовать примеру других стран-членов ЕС, отметив, что посмотрят, как будут развиваться события.

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что его страна солидарна с Великобританией и решительно осуждает нападение на Скрипалей, но российских дипломатов Вена высылать не собирается.

Требование выслать российских дипломатических работников из стран ЕС озвучила на саммите премьер-министр Великобритания Тереза Мэй. Ранее из Соединенного Королевство было выдворено 23 россиянина с дипломатическими паспортами, не считая членов их семей. Также из Москвы был отозван посол Евросоюза.