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23 марта 201818:27

В Мособлсуде вынесли приговор банде черных риелторов

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На счету бандитов — несколько особо тяжких преступлений, в том числе убийство и вымогательство. Во главе группы стояла москвичка Людмила Фадеева, среди ее сообщников были врач-психиатр и нотариус. Целью бандитов были квартиры одиноких пенсионеров, которых обманом и угрозами заставляли переоформить документы на недвижимость.

Таким образом своего жилья лишилась Вера Цаплина, дочь известного советского скульптора. Еще одной жертвой стала пожилая женщина, у которой сначала отняли квартиру на Тверской, а после отравили. По приговору суда участники банды получили от четырех с половиной до 18 лет колонии.

Текст: "Вести-Москва"

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