Станислав Черчесов назвал состав сборной России на матч с бразильцами

Сборная России по футболу проведет в "Лужниках" контрольный матч со сборной Бразилии. За час до игры главный тренер нашей команды Станислав Черчесов назвал имена игроков, который выйдут в стартовом составе.

С первых минут на поле выйдут Игорь Акинфеев , Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров, Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Денис Глушаков, Александр Самедов, Роман Зобнин, Александр Головин, Алексей Миранчук, Федор Смолов. Обращает внимание наличие в стартовом составе пятерых спартаковцев — Илья Кутепов, Денис Глушаков, Александр Самедов, Дмитрий Комбаров и Роман Зобнин.

У бразильцев матч с первых минут начнут Аллисон, Дани Алвес, Тиаго Силва, Миранда, Марсело, Каземиро, Паулиньо, Фелипе Коутиньо, Виллиан, Дуглас Коста, Габриэл Жезус. Встреча начнется в 19.00.