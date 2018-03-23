Новый глава Волоколамского района оштрафует оператора полигона "Ядрово"

Виновные в ситуации, сложившейся на подмосковной свалке "Ядрово", должны быть привлечены к ответственности, убежден и. о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев.

"Я буду жестко спрашивать со всех, в том числе с тех людей, которые сделали эту проблему — этот полигон, — цитирует чиновника РИА Новости. — В первую очередь надо разобраться с этим полигоном, чтобы не было запаха, чтобы ситуация была нормальной, чтобы жители были спокойны".

Вихарев заявил, что наложит большие штрафы на этот полигон, и эти деньги направит на развитие муниципального района.

Тем временем, Общероссийский народный фронт подключился к ситуации с мусорным полигоном "Ядрово" в подмосковном Волоколамске, поскольку, как заявили в ОНФ, "разлом с выбросом газа случился и в теле свалки, и в теле местного социума по линии "общество и власть". Об этом "Интерфаксу" сообщил член регионального штаба ОНФ в Московской области, руководитель региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Антон Хлынов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал жителям Волоколамска до конца весны закрыть свалку, и летом начать основательную рекультивацию.

Воробьев отправил в отставку главу района Евгения Гаврилова. Новым исполняющим обязанности главы городского округа Лосино-Петровский назначен Олег Фетюков, занимавший должность заместителя главы муниципалитета.

На территории подмосковного "Ядрово" был введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В минувшую среду в результате выброса свалочного газа к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей.