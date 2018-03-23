Танцоры Степанова и Букин – седьмые после короткой программы

В Милане продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. В борьбу вступили танцоры. После короткой программы лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Выступление французских танцоров судьи оценили 83,73 балла, что является новым мировым рекордом. Прежнее достижение принадлежало олимпийским чемпионам канадцам Тессе Вирчу и Скотту Моиру, которые не участвуют в нынешнем чемпионате мира.

На втором месте американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (80,42). Третьими после короткой программы идут канадцы Кейтлин Уивер и Эндрю Поже (78,31). Российская пара Александра Степанова и Иван Букин с результатом 74,50 пока седьмые. У Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро – восьмой результат (72,45).