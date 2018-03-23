Скандал на трапе: Любовь Успенская против стюардессы

Певицу Любовь Успенскую сняли с рейса Москва — Омск из-за конфликта с бортпроводницей. Причиной стал ее питомец, пес по кличке Фрэнки, которого звезда шансона намеревалась взять с собой в самолет, но, как заявляют в авиакомпании, отказалась сажать собаку в специальную переноску. У артистки, впрочем, иная версия.

Концерт Любови Успенской в Омске начнется уже через час, хотя вполне мог быть сорван. Накануне королеву шансона сняли с рейса Москва — Омск. Певица повздорила со стюардессой из-за своего любимца — йоркшира Фрэнки-джуниора, звезды "Инстаграма", который обязательно сопровождает Успенскую на гастролях.

"Нам перегородила стюардесса дорогу, сказала, что собачку надо положить в сумочку. А у нас сумочка была в руках, только надо было ее открыть. И она не давала нам открыть, и так себя вела — ну, нетактично! Мой директор попросил другую стюардессу", — рассказала певица.

Бортпроводница удалилась, но через минуту вернулась с новостью от командира экипажа: Успенская должна покинуть борт. На выход певицу препроводили сотрудники полиции. В Омск Успенская вынуждена была лететь следующим рейсом. Слова певицы подтверждает ее директор.

"Единственное было грубое слово сказано — не знаю, можно ли его считать за грубое слово — она сказала: "Вы в своем уме? Дайте я зайду в салон!" — говорит концертный директор Любови Успенской Виталий Макаров.

Впрочем, у представителей авиакомпании другая версия случившегося: певица настаивала, что Фрэнки должен лететь на коленях, что противоречит правилам авиакомпании, и вела себя с бортпроводницей вызывающе.

"Госпожа Успенская поднималась на борт воздушного судна, на руках у нее находилась собака. При подъеме на борт воздушного судна бортпроводник попросил предъявить посадочный талон и убрать собаку в переноску. После этого Любовь Успенская оттолкнула бортпроводника и попыталась проследовать на свое место", — говорит пресс-секретарь ПАО "Аэрофлот" Максим Фетисов.

На Успенскую составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". В ответ певица готовит иск в суд.