Подростки, избившие 13-летнего инвалида, боятся выйти из дома

Жестоко избившие 13-летнего владимирского инвалида подростки боятся выходить на улицу. Инвалида из Покрова били более десяти человек. Самые активные участники драки и их родители допрошены. Это четверо подростков 13-15 лет и один совершеннолетний. Остальных участников нападения устанавливают.

Опрос потерпевшего полиция провести не может, сообщает РИА Новости. На полном покое потерпевшего настаивают врачи.

Видео избиения группой молодых людей инвалида появилось 22 марта в YouTube и соцсетях. На кадрах уже лежащего в снегу юношу избивают руками и ногами. За два дня до этого в полицию обратилась женщина, сообщившая об избиении ее внука-семиклассника. У подростка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Также у школьника сломан нос и рука.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

После появления видео в соцсетях появилась масса комментариев, в которых осуждаются действия подростков, а также содержатся угрозы в их адрес.

Теперь родители нападавших уже обеспокоены безопасностью своих собственных чад.

"До принятия процессуального решения родители не выпускают детей из дома, чтобы они никуда не выходили, по возможности не показывались в городе, потому что они сами своим поведением вызвали к себе такую агрессию со стороны общества", — пояснил уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев.