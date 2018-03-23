Златан Ибрагимович подписал контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси"

Шведский нападающий Златан Ибрагимович официально стал игроком клуба МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси". 36-летний футболист подписал контракт сроком на один год.

В четверг Златан расторг контракт с "Манчестер Юнайтед", после чего отбыл в Лос-Анджелес для подписания контракта с "галактикой". Ибрагимович пропустил большую часть нынешнего сезона. Он сыграл только семь игр, в которых забил один мяч.

"Лос-Анджелес Гэлакси" стал девятым клубом в карьере Златана. Ранее Ибрагимович выступал за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Барселону", "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед".