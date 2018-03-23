Ущерб - три миллиарда долларов: Россия ответит на новые пошлины США

Ущерб для российских компаний от введения США новых пошлин на стальную и алюминиевую продукцию составит от 2 миллиардов долларов по стали и порядка 1 миллиарда долларов по алюминию.

Об этом заместитель руководителя Минпромторга РФ Виктор Евтухов рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, России необходимо оспаривать данную меру в органе по разрешению споров Всемирной торговой организации, поскольку налицо явно нарушение правил ВТО – никогда еще пошлины на металлопродукцию не вводились по соображениям национальной безопасности.

Евтухов заявил о том, что РФ будет вводить ответные меры. Речь идет об ограничениях на импорт американских товаров в Россию, список которых готовит Минпромторг.

23 марта вступило в силу распоряжение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. Многие страны уже пообещали симметричный ответ США и заявили о намерении обратиться в ВТО.