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23 марта 201819:38

"Катастрофическая слепота": Макрона раскритиковали из-за теракта в Требе

EPA

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Лидер правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен обвинила президента Франции в "катастрофической слепоте". Ранее Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии на саммите глав стран ЕС в Брюсселе заявил, что "все позволяет думать", что атаки на юге Франции — дело рук террористов.

"Макрон реагирует на исламистскую атаку, совершенную иностранцем, рядом с той, которая открыла в Европу беспрецедентную миграционную волну. Катастрофическая слепота!" — написала Марин Ле Пен в своем Twitter.

Ле Пен добавила, что "если подтвердится, что захвативший заложников находился под контролем за экстремистские взгляды, то те, кто отверг предложение депутатов "Национального фронта" незамедлительно выдворять иностранцев, находящихся в списке представляющих угрозу национальной безопасности, несут политическую ответственность в этой драме".

Как уточняет ТАСС, ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Состояние троих раненых оценивается медиками как крайне тяжелое.

23 марта на юге Франции произошла серия нападений. Выходец из Марокко напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Затем он приехал к супермаркету в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В общей сложности от рук террориста пострадали пять человек.

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