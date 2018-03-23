Кубок Гагарина. Гол Бурдасова принес "Салавату" третью победу

В Уфе сыгран пятый матч 1/4 финала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и челябинским "Трактором". Уфимцы выиграли 1:0 и вышли вперед в серии 3:2.

Борьба получилась очень упорной. Ни в первом, ни во втором периодах не было заброшено ни одной шайбы. И только на 54 минуте состоялся первый, и как оказалось, единственный гол в матче.

Защитник "Трактора" Игорь Исаев нарушил правила и сел на скамейку штрафников. Гости продержались в меньшинстве больше минуты, но Антон Бурдасов после передачи Линуса Умарка все же поразил ворота Василия Демченко. Попытки "Трактора" уйти от поражения оказались безрезультатными.

"Салават Юлаев" выиграл 1:0 и теперь ведет в серии 3:2. Шестая встреча пройдет в Челябинске в воскресенье.