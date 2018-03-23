Героев знаменитых картин одели в костюмы гопников

Шотландский художник Росс Муар прославился после того, как начал "одевать" героев картин Ван Гога, Микеланджело, Мунка и других мастеров в спортивные костюмы Adidas. Муар говорит, что это занятие началось как шутка, но она неожиданно понравилась многим, сообщает Metro.

По словам шотландца, на такую серию картин его вдохновили "обитатели городского дна".

Свои работы художник выполняет на планшете, но говорит, что не собирается бросать серьезную живопись и письмо по холсту.