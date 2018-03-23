Россия опровергла новости евроСМИ об ударе зажигательными боеприпасами по Гуте

Российские вооруженные силы не наносили и не будут наносить удары по пригороду Дамаска Восточной Гуте. Кроме того, ВКС никогда не используют зажигательные боеприпасы, в отличие от авиации коалиции под руководством США.

А сообщения, будто российские самолеты сбросили бомбы на район сирийской столицы и убили десятки человек, – это откровенная ложь. Ее распространяют мошенники из "Белых касок" и Обсерватории по правам человека, заявили в Минобороны РФ.

Военные добавили, что доверять информации от "Белых касок" просто нельзя. Они работают только в тех районах, которые контролируют террористы запрещенной в России группировки Джебxат ан-Нуcpа. Никто из жителей Восточной Гуты никогда не получал никакой помощи от так называемой гуманитарной организации.

Желание некоторых европейских СМИ тиражировать подобную лживую информацию вызывает только недоумение, заключили в Министерстве обороны России.

Напомним, некоторые зарубежные СМИ объявили, что российские ВКС нанесли удар по населенному пункту Арбил зажигательными боеприпасами. Их жертвами стали 37 мирных жителей. Однако никаких реальных доказательств, кроме сообщений "Белых касок" и Обсерватории по правам человека, нет.

Ранее военное ведомство РФ сообщило, что в Восточной Гуте готовится провокация. Туда свезли детей, женщин и стариков из разных районов Сирии. Также в пригороде Дамаска уже замечены печально известные "Белые каски" и съемочные группы.