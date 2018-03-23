Отказ США и Грузии закрыть секретные тюрьмы разочаровал Россию

Москва разочарована отказом США и Грузией закрыть секретные тюрьмы. Вашингтон и Тбилиси проголосовали против резолюции Совет ООН по правам человека о незамедлительном закрытии всех секретных тюремных заведений. К позиции США присоединился и ряд стран Евросоюза. Они при голосовании воздержались.

"Такое демонстративное пренебрежение принципами справедливого правосудия и, главное, гуманизма свидетельствует об истинном отношении этих стран к поощрению и защите прав человека в мире", — заявил департамент информации и печати МИД России.

Кроме того, Москва призвала США, Великобританию и других участников так называемой "антитеррористической коалиции" раскрыть всю информации о нарушениях прав человека, проведения расследования всех инцидентов, сообщает "Интерфакс".

Совет ООН по правам человека на 37-й сессии все же проголосовал 22 марта 2018 года за принятие резолюции "Целостность судебной системы". Этот проект был внесен российской делегацией и поддержан Белоруссией, Боливией, Бразилией, Венесуэлой, Казахстаном, Киргизией, Китаем, Кубой, ОАЭ, Сирией, Таджикистаном и Эфиопией.

По мнению Москвы, участники "глобальной антитеррористической коалиции" и их союзники, прикрываясь термином "войны с террором", скрывают нарушения прав человека, а также препятствуют проведению объективного и беспристрастного расследования всех противоправных инцидентов, а также привлечению к ответственности виновных.

"Отступления от этих критериев ведут к серьезным и системным нарушениям прав человека. Яркий тому пример — тюрьма на военной базе США в Гуантанамо, где к содержащимся без суда и следствия заключенным регулярно применялись и продолжают применяться пытки, — отметило российское внешнеполитическое ведомство. — В этой связи глубокую озабоченность вызывает недавнее решение администрации в Вашингтоне отказаться от ранее выраженного намерения ликвидировать эту тюрьму".

Впрочем, вопросы прав человека в своей стране в США не в чести. ЦРУ недавно возглавила Джина Хаспел. Она известна именно тем, что курировала программу секретных тюрем США по всему миру и применения пыток к заключенным в них.