Британские персоны нон грата покинули Россию

23 объявленных персонами нон грата в рамках ответных мер Москвы британских дипломата покинули Россию.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе посольства Великобритании.

Данные меры предприняты Москвой в ответ на высылку 23 российских дипломатов из Соединенного Королевства, после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила российские спецслужбы в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в английском городе Солсбери.

Ряд стран Евросоюза, среди которых Франция, Литва, Латвия, Эстония, Ирландия, Чехия и Дания, заявили о готовности последовать примеру Лондона.

Между тем, как передает ТАСС, позиция России по делу об отравлении Скрипалей нашла понимание у партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ по итогам брифинга главы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова для послов государств — участников ОДКБ.

Нападение на Скрипалей постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24" назвал искусственным сюжетом, преследующим конкретные цели.

По его мнению, информационная волна вокруг этого инцидента в британских средствах массовой информации идет на спад и сейчас, по словам Чижова, английские газеты больше пишут уже об американских тарифах.