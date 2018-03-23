Netflix заплатит 15 тысяч долларов тому, кто сможет их взломать

Представители компании Netflix, которая занимается стримингом и производством фильмов и сериалов, объявили, что заплатят от 100 до 15 тысяч долларов любому, кто сможет взломать их сайт, а также укажет на ошибки в системе.

Впрочем, у конкурса есть ряд ограничений. Так, запрещено взламывать разделы с личными данными сотрудников Netflix, а также папки с еще не вышедшими фильмами и сериалами.

У фирмы есть специальный зал славы, в котором на данный момент перечислены имена 85 хакеров.

Подобные соревнования для взломщиков, среди прочих, также проводит Google.