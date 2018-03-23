Мэй пытается отвлечь от Brexit делом Скрипаля

В Кремле сожалеют о решении Евросоюза отозвать своего посла в России из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля, к которому Москва не имеет абсолютно никакого отношения. Так прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков итоги саммита ЕС в Брюсселе. 23 британских дипломата, высланные в ответ на демарш Лондона, между тем, покинули Россию. Состояние жертв покушения — бывшего двойного агента и его дочери — остается стабильно тяжелым.

23 британских дипломата покинули Москву. Это была вынужденная ответная мера, после того, как Великобритания выслала такое же количество сотрудников российский дипмиссии. Говорят, что в британском посольстве уезжающих проводили аплодисментами, но гордиться здесь нечем. По инициативе Лондона российско-британские отношения сегодня фактически равны нулю. Великобритания теперь пытается поссорить Россию с Европой в целом. Тереза Мэй активно занималась этим на саммите Евросоюза в Брюсселе.

"Я приветствую тот факт, что члены Евросоюза согласились с позицией Великобритании о том, что Россия с высокой вероятностью, несет ответственность за покушение на убийство, произошедшее в Солсбери, и что другого правдоподобного объяснения нет", — сказала премьер-министр Великобритании.

Британцы убеждают другие страны начать высылку российских дипломатов. Лондонская The Times утверждает, что этому примеру готовы последовать около 20 стран. Руководство Евросоюза приняло решение отозвать своего посла из Москвы с формулировкой "для консультаций" на четыре недели. Но европейские лидеры признают, что ухудшение отношений с Россией противоречит их интересам.

"Все лидеры стран ЕС выразили свою позицию, осудили инцидент в Солсбери, — отметил на пресс-конференции в Брюсселе председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. — Но в то же время все отметили, что готовы работать над улучшением отношений с Россией. Здесь нет никаких противоречий. Мы осуждаем, но при этом нам нужен открытый канал для диалога с Россией по важным вопросам".

"Италия четко выразила свое согласие с принятым заявлением, присоединяясь к словам солидарности с Великобританией, но одновременно подчеркивает необходимость того, чтобы эта позиция и это осуждение, во-первых, не привели бы к эскалации и, во-вторых, не закрыли бы необходимое пространство для диалога с Россией, которое особенно важно для нынешнего геополитического момента", — добавил премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

К тому же у Великобритании и континентальной Европы свои трения из-за Brexit. Британцев особенно огорчило известие, что новые "постбрекситные" паспорта для них будут изготавливать европейская фирма. Пока страна в Евросоюзе пришлось объявлять общеевропейский конкурс, на котором британские производители бланков потерпели поражение.

Взаимные упреки, претензии и неуверенность в будущем нуждаются в противовесе. И Лондон активно раздувает якобы существующую российскую угрозу, используя для этого историю со Скрипалем.

О состоянии бывшего полковника и его дочери информация прежняя — оба они находятся в коме. Со ссылкой на свои источники, The Times пишет, что Юлия Скрипаль лишь однажды пришла в сознание, это случилось в тот день, когда ее доставили в больницу. Британские медики считают, что столь тяжелое отравление может привести к необратимым изменениям в человеческом организме.

Эксперты из организации по запрещению химоружия возьмут у отравленных для анализа кровь. В течение ближайших двух недель они намерены установить, было ли в Солсбери использовано нервнопаралитическое вещество, о котором заявляют в британском правительстве.