Теракт в Требе: мелкий преступник оказался солдатом ИГИЛ

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Теракты во Франции 46 минут назад
Теракт в Требе: мелкий преступник оказался солдатом ИГИЛЧитайте нас в Telegram
"Макрон реагирует на исламистскую атаку, совершенную иностранцем, рядом с той, которая утопила Европу беспрецедентной миграционной волной. Катастрофическая слепота!" — написала глава "Нацфронта" Марин Ле Пен в своем Twitter.
#Macron réagit à un attentat islamiste commis par un étranger, aux côtés de celle qui a ouvert l'Europe à une vague migratoire sans précédent. Désastreux aveuglement ! MLP #Trèbes pic.twitter.com/r577NPKKaO— Marine Le Pen (@MLP_officiel) 23 марта 2018 г.
Макрон сидит на саммите по Brexit и делу Скрипаля и реагирует на теракт в своей стране, демонстрируя катастрофическую слепоту — так глава французского "Национального фронта" Марин Ле Пен прокомментировала запоздалую реакцию главы республики на серию терактов в коммуне Каркасон. Досталось и канцлеру Германии. Ле Пен обвинила Ангелу Меркель в накрывшей Европу волне мигрантов. К слову, полиция пока так и не подтвердила, был ли захвативший заложников в супермаркете террорист французским гражданином. Известно, что у приверженца ИГИЛ (запрещена в России) марокканские корни.
Городок Треб с населением в 5 тысяч человек этот теракт поверг в полнейший шок. Вой сирен, вертолеты в небе, перекрытые улицы, забаррикадированные в школах дети, захваченные в магазине заложники.
"Мой муж позвонил мне и сказал, чтобы дети оставались внутри школы. Я не могу поехать в Требе, я совсем одна", — сокрушается жительница французского городка Флора.
Первые выстрелы прозвучали в Каркасоне на парковке, когда молодой человек решил угнать белый Opel. Тяжело раненного водителя он вытолкал из машины, пассажира застрелил на месте. Следом он подъехал к группе полицейских и выпустил по ним 5 пуль, одного правоохранителя злоумышленник тяжело ранил.
На той же машине он добрался до Треба — это 15 минут езды. С порога застрелил покупателя и работника магазина, остальных захватил с криками "Аллах акбар". Он назвал себя солдатом "Исламского государства" (запрещена в России).
26-летний Редуан Лакдим уже попадался на кражах и торговле наркотиками. О его радикальных взглядах полицейские знали, обозначили дело специальной меткой, но по словам министра внутренних дел Жерара Коломба, никто не ожидал, что он решится атаковать.
"Он – довольно мелкий преступник, — поясняет глава МВД Франции Жерар Колом. – Он известен полиции: привлекался за хранение наркотиков. Но никто не мог сказать, что он может стать радикалом и перейти к радикальным мерам".
Захватчик заложников требовал освободить Салаха Абдеслама — предполагаемого организатора нападения на театр "Батаклан" в Париже. Он согласился выпустить заложников, если место одного из них займет полковник полиции. Офицер согласился на обмен и пронес телефон, чтобы за происходящим внутри могли следить его коллеги. Уговорить сдаться Редуана пытались мать нападавшего и две сестры, но когда вновь раздались выстрелы, то полиция пошла на штурм. Полковник был тяжело ранен.
"Хочу заверить жителей Требе, что мобилизованы все госслужбы и, в частности, силы безопасности", — заявил президент Франции Эммунуэль Макрон.
Теракты стали частью французской реальности, при этом режим чрезвычайного положения уже отменен, ему на смену пришел закон о внутренней безопасности, который, как обещал в своем время Макрон, должен был полностью обеспечить защиту граждан.
Впрочем, как признают эксперты, выполнить это обещание крайне трудно, учитывая хаос в Ливии, войну в Сирии и открытые границы с бесконечным потоком неконтролируемых беженцев.
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