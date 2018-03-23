Мировая торговая война: Китай подготовил ответ США

Мировая торговая война: Китай подготовил ответ СШАЧитайте нас в Telegram
США и Китай обменялись последними предупреждениями. Мировые биржи падают в ожидании глобальной торговой войны. Дональд Трамп пытается остановить китайскую экономику с помощью заградительных тарифов и снижения китайских инвестиций. Китай готовится ответить собственным санкционным списком из 128 пунктов: от сои и свинины до стальных труб.
В Белом доме меморандум Трампа назвали историческим шагом к возвращению экономического величия. На Капитолийском холме — "идиотским протекционизмом в духе XVIII века". Против не только демократы, но и многие республиканцы. Сомнения возникли даже у главы Минфина Стивена Мнучина. Протестуют Ассоциация производителей одежды и обуви, полтора десятка фермерских союзов США, для которых Китай — клиент номер один, а также представители высокотехнологических гигантов: Apple, Intel и Boeing. К хору критиков присоединились даже энергетики. Из-за повышения ввозных пошлин на сталь и алюминий компаниям по производству сжиженного газа придется свернуть часть своих программ. Новые тарифы для китайских солнечных батарей, уже введенные Трампом, привели к потере миллиардных инвестиций в солнечную энергетику. Во всех этих отраслях заняты миллионы американцев, многие из которых голосовали за Трампа.
Имя Трампа сегодня у всех на устах, фото — на первых полосах утренних газет. "Торговая война началась ночью", гласят заголовки. "Мы не будем равнодушно смотреть", вторят статьи.
"Здесь пишут, что этот документ повысит ввозные пошлины. И сказано — 500 миллиардов долларов! Да, 500 миллиардов, так написано", — рассказывает о прочитанном любительница утренних газет.
Это тот самый торговый дефицит с Китаем, который, уверен Трамп, не дает Америке стать снова великой. В министерстве коммерции Китая торговой войны не хотят, но и прятаться не будут.
"Мы будем следить за развитием событий и решительно реагировать, как только США предпримут соответствующие меры", — пообещал генеральный директор Департамента договоров и права при Министерстве торговли Китая Чэнь Фули.
Прежде всего, под ударом сельхозпродукция: на американские фрукты, сухофрукты, орехи пошлины могут поднять на 15%, на свинину — на четверть. Это те отрасли, где большое конкурентное преимущество есть у ближайшего соседа Китая — России. Власти КНР уже рассматривают ограничения на ввоз сои из США, а выращивает ее Средний Запад — главные избиратели Трампа. И ударят санкции рикошетом по ним.
Ответные меры могут затронуть, например, потребительские товары и услуги. В Пекине достаточно выйти на улицу — магазины одежды Old Navy, Forever 21 — почти во всех крупных торговых центрах. 80% акций McDonald's с января 2018 года уже принадлежат китайцам, и называется фастфуд теперь "Золотые арки". Кофейни Starbucks у китайцев невероятно популярны: более 14% доходов идут из Китая, и продажи до сих пор росли.
"Я только что узнала эти новости. Я покупала не так много американских товаров, цены на них и так были существенно выше, чем на китайские", — отмечает посетительница китайской кофейни Starbucks.
Основная часть китайского импорта в США — электроника. Высокие тарифы немедленно ударят по прибыльности? как следствие взлетят цены. К слову о взлете, каждый четвертый Boeing делали для Китая. Пекин тоже может подрезать компании крылья и переориентироваться, скажем, на Airbus. Наконец, КНР может ослабить юань и даже выбросить на рынок американские ценные бумаги. Их у Китая сейчас более чем на триллион долларов. Если уйдет хотя бы десятая часть, для фондовой биржи США это будет сродни нокауту.
Дружба, равенство, процветание — написано и по-китайски, и по-английски. Это то, что Китай всегда декларировал и на чем строил двусторонние отношения. Но сейчас американская риторика звучит грубым диссонансом, Китай вынужден будет ответить. Но прежде внимательно изучит негативное влияние мер, принятых США. Министерство коммерции до 31 марта выслушает мнения экспертов и бизнеса. Китай все еще оставляет США шанс найти общий язык.
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