Факел и голландские специалисты: полигон "Ядрово" будет рекультивирован

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Свалки Подмосковья 59 минут назад
Факел и голландские специалисты: полигон "Ядрово" будет рекультивированЧитайте нас в Telegram
Более пяти тысяч проколов сделают в теле мусорного полигона "Ядрово", чтобы избавиться от газа, скопившегося в недрах свалки. Сжигать его будут при помощи факельной установки. Детали рекультивации представили эксперты из Голландии. И сегодня же глава волоколамского района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку. Фирму, которая обслуживала полигон, ждет многомиллионный штраф.
Аэрозольные пушки обрабатывают полигон "Ядрово" дважды в сутки. Распыляемая жидкость содержит специальные бактерии. Они, словно губка, впитывают сероводород, метан и другие газы, а потом разлагают их.
" В двух километрах отсюда находятся поливальные машины, которые также залиты этим реагентом. Если на полигоне будет обнаружен разлом с выходом газа, мы звоним, и в течение 10 минут машина приезжает и заливает этим веществом разлом", — поясняет Евгений Хромушин, министр ЖКХ Подмосковья.
Количество отходов, завозимых на полигон, уже сокращено вдвое. В ближайшее время голландские специалисты начнут работы по дегазации. Ее технология такова: с помощью специальной иглы — стичера — в теле полигона сделают пять тысяч проколов.
"Фильтрат распространяется равномерно в теле полигона, после проколов все это накрывается геомембраной и газ отводится. Таким образом, газы не попадают в воздух, и вы больше не будете чувствовать запахи", — рассказывает Юджин Тимерманс, коммерческий директор компании Multriwell.
В каждый прокол вставят вертикальную дренажную трубу, и через эту сложную систему свалочный газ будет выводиться на факел для сжигания.
"Факел уже заказан, самый современный. Он содержит в себе систему мониторинга продуктов горения. То есть, можно будет анализировать и проверять, что газ сжигается при температуре тысяча двести и вот эти продукты горения, они безвредны" – говорит Александр Чупраков, заместитель председателя правительства Московской области.
И сегодня стало известно, что губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Вместо него назначен Андрей Вихарев, занимавший должность главы городского округа Лосино-Петровский.
"Мы сделаем все, чтобы на данный полигон наложили штрафы, и эти деньги, которые мы возместим с этого полигона, они будут направлены на развитие нашего района", — пообещал Вихарев.
Систему дегазации на полигоне установят до 15 июня. Все это время специалисты будут замерять показатели воздуха. Результаты жители города могут увидеть на табло, которое установили на центральной площади Волоколамска.
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