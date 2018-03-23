Макрон: в Каркасоне и Требе террорист убил трех и ранил 16 человек

Трое убиты и 16 ранены в ходе серии нападений на юге Франции. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, добавив, что это был "теракт исламистов". Ранее сообщалось о трех убитых и пяти раненых, напоминает РИА Новости.

Глава государства побывал в кризисном центре МВД в Париже – из-за атак он прервал свой визит в Брюссель. На месте происшествия находится глава МВД Пятой республики Жерар Колон.

В Каркасоне 26-летний сторонник ИГ (запрещено в России) Редуан Лакдим из Марокко ранил автомобилиста, убил пассажира и угнал машину, затем попытался задавить и расстрелять полицейских, а потом захватил заложников в супермаркете в соседнем Требе, где и был ликвидирован.

Лидер Нацфронта Марин Ле Пен обвинила Макрона в "катастрофической близорукости" – в Брюсселе он давал совместную пресс-конференцию с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, благодаря стараниям которой в ЕС появилось много беженцев, в том числе террористов, каким и был Редуан Лакдим. Примечательно, что спецслужбам было известно о его радикальной деятельности. Теперь же в квартале, где жил марокканец, проводят обыски.