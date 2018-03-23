Новым худруком МХТ имени Чехова стал Сергей Женовач

Важнейшее решение принято в Москве, в Министерстве культуры: художественным руководителей МХТ имени Чехова избран руководитель столичной "Студии театрального искусства", известный режиссер и педагог Сергей Женовач. Обладатель национальной премии "Золотая маска", лауреат Государственной премии, заслуженный деятель искусств Сергей Васильевич Женовач хорошо известен поклонникам театрального искусства.

Назначение художественного руководителя главного драматического театра страны событие эпохальное. МХТ имени Чехова — не просто сценические подмостки: это основополагающий институт национального и мирового театрального искусства. От того, кто станет новым руководителем знаменитого театра, во многом зависит развитие театральной философии и ее конкретных практик. Окончательное решение по кандидату принимали за закрытыми дверями.

Для театральной Москвы фигура Сергей Женовача культовая: любимец профессии, чье изречение "кино складывается при монтаже, а спектакль — при зрителях" стало крылатым. Его биография столь же увлекательна, как и невероятные постановки.

Сергей Женовач родился в ГДР, в семье советского офицера. Закончил институт культуры в Краснодаре, возглавлял местный молодежный театр. Уже в Москве познакомился с режиссером Петром Фоменко. Служил в театре-студии "Человек" и Театре на Малой Бронной. Уже тогда стал очевиден его метод работы с творческим коллективом: искренность, постоянный эксперимент и эмоциональная чуткость.

"Мне нравится, когда возникает атмосфера доброжелательности, открытости, когда ты не стесняешься лажануться, не стесняешься глупость сделать", — говорит Сергей Женовач.

В 52 Женовач осуществил личный проект — открыл собственный театр, Студию театрального искусства, где полностью раскрылась одаренность его кипучей творческой натуры. Сергея Женовача называют создателем нового жанра — на стыке литературы и театра: не инсценировки, разбитые на реплики, а самостоятельные произведения.

"Для меня ставить прозу — значит, идти за дыханием прозы, за логикой прозы, за ее чувством, — поясняет режиссер. — У нас даже часто используется такой прием — рассказ, когда актер говорит о своем персонаже в третьем лице, такой ход, чтобы слово сохранилось".

Сергей Женовач будет определять не только концепцию художественного развития театра, но и отвечать за организацию всего комплекса творческой и производственной деятельности. И некоторые его тезисы, среди которых ставший знаменитым — "нужно перепрыгнуть банальности, постоянно учиться и слышать другого человека" — говорят, что с этими задачами он справиться.