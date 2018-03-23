В Перу вступил в должность новый президент

Мартин Вискарра, который до настоящего момента занимал пост первого вице-президента Перу, вступил в должность главы государства.

Об этом передает ТАСС, ссылаясь на инаугурацию, которую в прямом эфире транслирует телеканал Peru TV.

До недавнего времени Вискарра совмещал пост первого вице-президента с работой послом Перу в Канаде.

21 марта президент государства Педро Пабло Кучински, которому грозил импичмент по обвинению в коррупционных схемах, осуществлявшихся им вместе с бразильской строительной корпорацией Odebrecht, ушел в отставку.

Вискарра экстренно прилетел в Лиму всего лишь за несколько часов до своей инаугурации.

В аэропорту его встречали несколько десятков сторонников, которые подарили Вискарре футболку национальной сборной, которая примет участие в чемпионате мира по футболу 2018 года в России, и торт. Дело в том, что 22 марта новый президент Перу отмечал день рождения — ему исполнилось 55 лет.