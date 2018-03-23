Возглавить "Табакерку" предложили Владимиру Машкову

Созданный Олегом Табаковым Московский театр-студию "Табакерка"может возглавить актер и режиссер Владимир Машков. Такое предложение ему поступило от министра культуры Владимира Мединского.

Как сообщает ТАСС, соответствующее предложение прозвучало после совещания в Минкультуры в пятницу. Известно, что кандидатура Машкова рассматривалась и на пост худрука МХТ имени Чехова, однако актер отказался в пользу режиссера Сергея Женовача.

На вопрос о готовности возглавить "Табакерку" Владимир Машков ответил уклончиво: "Я буду должен принять осознанное решение, если оно будет необходимо".

Владимир Машков отметил, что "Олег Павлович готовил учеников к очень большой и широкой жизни, мы старались соответствовать".

Кроме того, актер добавил, что режиссер Сергей Женовач, которого назначили сегодня худруком МХТ, — "хороший добрый человек", "мы все должны помочь ему, мы должны быть внимательны и последовательны, надеюсь, что все у Сергея получится".

Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни.

Владимиру Машкову – 54 года, он – лауреат многих кино- и театральных премий, является доверенным лицом Владимира Путина.