Сборная России по хоккею с мячом стала полуфиналистом чемпионата мира

Национальная сборная России по хоккею с мячом вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира для игроков не старше 17 лет. Мировое первенство проходит в российском Ульяновске. Российские хоккеисты в заключительном поединке группового раунда разгромили норвежских сверстников со счетом 10:1.

Этот успех стал для россиян четвертым в группе – юные хоккеисты из России имеют 100-процентный показатель, одержав победы во всех играх с общим счетом 48:5. Эти показатели обеспечили сборной России первое место и место в полуфинале турнира, соперником по которому станет команда Финляндии.

Матч состоится 24 марта.