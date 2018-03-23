Федор Смолов: в сборной России никто не играл

Нападающий сборной России Федор Смолов после поражения от команды Бразилии со счетом 0:3 кратко подвел итоги товарищеского поединка, который состоялся на московском стадионе "Лужники". Игрок отказался давать послематчевое интервью, отделавшись одной фразой.

"Никто из футболистов не остановился? Так никто и не играл", — заявил Смолов, которого цитирует Чемпионат.Com.

Напомним, что первый тайм российские футболисты завершили с ничейными 0:0, однако во втором тайме за 13 минут пропустили трижды и впервые в истории проиграли на домашнем поле с разницей в три мяча.