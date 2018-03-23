Корабль "Союз" пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-08" с экипажем из трех человек пристыковался к Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме.

Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на подмосковный Центр управления полетами (ЦУП) в Королёве.

На борту корабля, который 21 марта стартовал с Байконура, находятся космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев, а также бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

На МКС среди прочих грузов доставлен мяч Telstar18 российского чемпионата мира по футболу-2018 и, скорее всего, будет задействован в первом матче турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

На станции также планируется устроить "космический матч" в невесомости с участием российских и американских членов экипажа. За чемпионатом мира по футболу, который пройдет в РФ этим летом, экипаж планирует с МКС следить в режиме онлайн.

Кроме этого, Артемьев планирует научиться в ходе полета, играть на перуанских дудках, а его напарники по экипажу Фойстел и Арнольд смогут подыграть ему на гитарах.