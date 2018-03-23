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23 марта 201822:56

20 очков Шведа не спасли "Химки" от разгрома в Евролиге от ЦСКА

ПБК ЦСКА Москва

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В рамках 28-го тура баскетбольной Евролиги московский ЦСКА в гостях одержал крупную победу над с подмосковными "Химками" – 90:73. Армейцы за весь матч проиграли лишь третью десятиминутку, большую часть игры имея комфортное преимущество в счете. При этом самым результативным игроком во встрече стал баскетболист "Химок" Алексей Швед, набравший 20 очков.

Победа над подмосковной командой стала для подопечных Димитриса Итудиса шестой кряду в Евролиге. ЦСКА продолжает занимать первую строчку в регулярном чемпионате, химчане – шестые. При этом обе российские команды уже гарантировали себе выход в следующую стадию турнира. Всего в плей-офф пробиваются восемь команд.

До конца "регулярки" командам осталось провести по два матча.

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