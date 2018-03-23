Английские фанаты устроили беспорядки в Амстердаме перед матчем Нидерланды – Англия

В нидерландском Амстердаме фанаты сборной Англии устроили беспорядки и массовое купание в различных городских каналах. Из-за выходок английских болельщиков в их отношении была применена сила со стороны местной полиции, в том числе конной. Представители власти были вынуждены пускать в ход дубинки ради того, чтобы утихомирить англичан, сообщает "Спорт-экспресс".

Напомним, что футбольные фанаты из Англии не в первый раз отличаются хулиганством и неадекватным поведением. В 2016 году на чемпионате Европы по футболу во французском Марселе в преддверии матча Англия – Россия англичане стали задирать российских болельщиков, спровоцировав тем самым массовые беспорядки. Позже английская сторона упрекала Россию в том, что на Евро-2016 приехала "армия Кремля", которая избивала простых футбольных болельщиков.