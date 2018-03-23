Полиция Британии вывезла скамейку, на которой нашли Скрипаля и его дочь

Сотрудники полиции Великобритании демонтировали скамейку у торгового центра The Maltings в Солсбери, на которой нашли отравленных экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Скамью сохранят в качестве потенциального вещественного доказательства преступления. Об этом сообщило издание The Guardian, ссылаясь на Скотленд-Ярд.

По данным газеты, офицеры полиции в защитной одежде сначала обернули скамейку пленкой, а затем демонтировали с помощью лома и угловой шлифмашины. После скамейку погрузили в белый фургон и увезли, передает ТАСС.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Британии, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Они были обнаружены в бессознательном состоянии в городе Солсбери (140 километров от Лондона). В настоящее время оба находятся в критическом состоянии в больнице.

Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к отравлению, но не предоставили никаких доказательств. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне и высылке 23 российских дипломатов из страны. Кремль категорически отверг причастность к инциденту и анонсировал принятие ответных шагов, в том числе высылку британских дипломатов из России в ближайшее время.