Полиция и прокуратура Финляндии не получали запрос на выдачу Пучдемона

Финляндия не получала от Испании запрос на экстрадицию бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, находящегося на финской территории в течение последних нескольких дней. Об этом СМИ сообщила Центральная криминальная полиция страны.

Как объяснил журналистам инспектор Ханну Каутто, обычно такой запрос поступает в полицию и прокуратуру. Если он придет, его релевантность будет оценена. Окончательное решение по экстрадиции будет принимать Окружной суд.

Ранее стало известно, что Верховный суд Испании решил выдать международный ордер на арест бежавшего в Бельгию экс-каталонского лидера Карлеса Пучдемона и его соратников, также скрывающихся от правосудия. Ранее Верховный суд предъявил Пучдемону и другим региональным политикам обвинения в подстрекательстве к бунту. Всего судом было выдано шесть ордеров. Бежавшие сторонники независимости Каталонии обосновались в Бельгии, Шотландии и Швейцарии.

Карлес Пучдемон бежал в Бельгию в конце октября 2017 года, напоминает ТАСС. Ордер на арест политика действует на территории Испании. Ранее Верховный суд уже выдавал международный орден на арест бывшего главы правительства автономии. Но затем ордер отозвали, так как суд ожидал обвинительного заключения. Предполагается, что Пучдемон будет находиться в Финляндии до 24 марта, куда он прибыл в четверг, 22 марта.