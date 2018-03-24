Алина Загитова осталась без награды на чемпионате мира в Милане

В итальянском Милане состоялась произвольная программа чемпионата мира среди женщин. Российская фигуристка Алина Загитова не смогла попасть на пьедестал соревнований, заняв пятую строчку. Россиянка получила от судей в общей сложности 207,72 балла. Во время представления программы Загитова три раза падала на лед.

Победительницей чемпионата мира стал канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд, которая набрала 223,23 балла. Серебряную медаль завоевала японка Вакаба Хигути с результатом 210,90, бронза – у еще одной представительницы Японии Сатоко Мияхары (210,08).

Отметим, что еще две россиянки – Мария Сотскова (196,61) и Станислава Константинова (153,03) заняли восьмое и 19-е места соответственно. Серебряная медалистка Олимпиады-2018 Евгения Медведева не приехала в Милан из-за боли в ноге. По словам самой фигуристки срок восстановления займет около двух месяцев.

Тем не менее, показанные россиянками результаты позволили сохранить максимальную квоту на следующий Кубок мира в 2019 году — три человека. Для этого двум лучшим российским фигуристкам с лучшими показателями было необходимо занять места, в общей сложности не превышающие 13. Результаты Загитовой и Сотсковой как раз и гарантировали сохранение действующей квоты.