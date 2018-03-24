Тела восьми человек найдены в кузове автомобиля в Мексике

В пятницу, 23 марта, полиция обнаружила тела восьми человек в кузове автомобиля в штате Мичоакан (Мексика).

Как уточняет портал Excelsior, тела были найдены в поселке Эль-Мансанильяль. На них видны следы от пыток и пуль. Борта машины расписаны "наркопосланиями", которые содержат угрозы в адрес конкурирующих банд наркоторговцев.

Мичоакан считается одним из ключевых штатов при переброске наркотиков в США из Южной Америки. В настоящее время он находится под контролем двух преступных группировок – "Семьи из Мичоакана" и картеля "Рыцари ордена тамплиеров", отделившегося от "Семьи" в начале 2011 года. Между ними идет ожесточенная борьба за сферы влияния, напоминает РИА Новости. К ней также подключились картели "Халиско — Новое поколение" и "Лос-Сетас".