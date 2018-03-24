Илон Маск удалил страницы SpaceX и Tesla в Facebook по просьбе пользователей

Илон Маск удалил аккаунты компаний SpaceX и Tesla в социальной сети Facebook. Об этом сообщил телеканал RT.

Все началось с поста в Twitter одного из создателей WhatsApp Брайана Актона, запустившего в Сети флешмоб #deletefacebook.

Актон написал: "Пришло время #удалитьфейсбук".

Маск у него поинтересовался, что такое Facebook.

На это один из пользователей задал вопрос: "Слабо удались страницу SpaceX в Facebook?"



Delete SpaceX page on Facebook if you're the man? — ㅤ (@serdarsprofile) 23 марта 2018 г.

Маск ответил, что не знал, что такая была. Но пообещал сделать это.

Журналисты The Wire Report и BuzzFeed отправили Маску скрины страниц его компаний в соцсети, и Маск ответил: "Абсолютно. В любом случае, выглядит отстойно".

Definitely. Looks lame anyway. — Elon Musk (@elonmusk) 23 марта 2018 г.

Сейчас аккаунтов компаний SpaceX и Tesla на Facebook нет, передает РИА Новости.

17 марта издание The New York Times сообщило, что британская фирма Cambridge Analytica, сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании, незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.

22 марта основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью телеканалу СNN извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica, которая, предположительно, получила незаконный доступ к данным 50 миллионов пользователей социальной сети. Как признал Цукерберг, он не должен был доверять Cambridge Analytica. Ранее в своем аккаунте в Facebook Цукерберг писал, что было совершено несколько ошибок, которые привели к возникновению ситуации с Cambridge Analytica.