Илон Маск удалил страницы SpaceX и Tesla в Facebook по просьбе пользователей

Илон Маск удалил аккаунты компаний SpaceX и Tesla в социальной сети Facebook. Об этом сообщил телеканал RT.

Все началось с поста в Twitter одного из создателей WhatsApp Брайана Актона, запустившего в Сети флешмоб #deletefacebook.

It is time. #deletefacebook

Актон написал: "Пришло время #удалитьфейсбук".

Маск у него поинтересовался, что такое Facebook.

На это один из пользователей задал вопрос: "Слабо удались страницу SpaceX в Facebook?"



Delete SpaceX page on Facebook if you're the man?