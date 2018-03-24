"Локомотив-Кубань" с рекордом вышел в финал баскетбольного Кубка Европы

В Кубке Европы по баскетболу состоялись ответные полуфинальные поединки. В одном из них российский клуб "Локомотив-Кубань" на выезде встречался с итальянской "Реджо-Эмилией" и одержал вторую победу в противостоянии. Итоговый счет 79:69 обеспечил железнодорожникам выход в финал второго по значимости клубного турнира Европы.

В первом поединке в Краснодаре подопечные Саши Обрадовича праздновали успех с разгромным счетом 82:65 и, таким образом, выиграли серию со счетом 2:0.

Самым результативным игроком ответного поединка стал Марди Коллинз, в активе которого 22 очка, восемь подборов и три результативных передачи. Отметим, что в рамках Кубка Европы баскетболисты "Локомотива" одержали свою 20-ю победу кряду, что теперь является новым рекордом турнира.

В финале "красно-зеленые" встретятся с турецкой "Дарюшшафакой", которая по итогам двух матчей одолела немецкую "Баварию". Решающее противостояние будет длится также до двух побед одной команды. Первый матч серии состоится 10 апреля в Краснодаре.