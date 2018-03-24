Экипаж "Союза" после стыковки перешел на борт МКС

Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-08", запущенного с космодрома Байконур, после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между Международной космической станцией (МКС) и кораблем открыл переходной люк и перешел на борт МКС. Такая информация поступила из Центра управления полетами.

Ракета "Союз-ФГ" с кораблем стартовала вечером 21 марта с Байконура, напоминает РИА Новости. На станцию прибыли космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев, а также бортинженеры, астронавты NASA Ричард Арноль и Эндрю Фойстел.

Ранее Артемьев сообщил, что экипаж взял с собой на МКС мяч Teslar18. После возвращения на Землю его, скорее всего, задействуют в первом матче турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии.