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24 марта 201801:48

Сборная России по керлингу проиграла Южной Корее на чемпионате мира

worldcurling.org

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Российские керлингистки на проходящем в канадском Норт-Бее чемпионате мира в десятом матче группового раунда проиграли соперницам из Южной Кореи.

Сборная России в составе скипа Виктории Моисеевой, вице-скипа Юлии Портуновой, а также Юлии Гузиевой и Галины Арсенькиной по ходу игры выигрывали со счетом 7:1, но позволили соперницам сначала сравнять счет и перевести матч в экстра-энд, а позже и вовсе выйти вперед. Южнокорейские спортсменки праздновали победу со счетом 8:7.

После поражения россиянки имеют в своем активе шесть побед и четыре поражения. Эти показатели позволяют сборной России занимать четвертую позицию, которая предварительно не дает гарантий выхода в полуфинал. Формат турнира подразумевает прямое попадание в ½ финала первых двух команд, в то время как еще четыре сборные проведут по дополнительному поединку за право выхода в плей-офф.

В субботу российские керлингистки проведут матч против Дании.

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