Европейский союз отзывает посла из России

Лидерами стран Европейского союза было принято решение отозвать посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен.

Ожидается, что некоторые страны Европы также могут выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Посла Эдерера могут отозвать в Брюссель для консультаций примерно на месяц, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, на какой срок отозван посол и есть ли дата его возвращения в Москву, Левен отметил, что решение будет принимать внешнеполитическая служба Евросоюза. "Не думаю, что есть дата, но я думаю, что мы говорим примерно о месяце", — сказал политик.