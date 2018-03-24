Европейский союз отзывает посла из России

Тема:
Отравление Скрипаля 41 минута назад
24 марта 201801:59
Европейский союз отзывает посла из РоссииЧитайте нас в Telegram
Лидерами стран Европейского союза было принято решение отозвать посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен.
Ожидается, что некоторые страны Европы также могут выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Посла Эдерера могут отозвать в Брюссель для консультаций примерно на месяц, передает РИА Новости.
Отвечая на вопрос, на какой срок отозван посол и есть ли дата его возвращения в Москву, Левен отметил, что решение будет принимать внешнеполитическая служба Евросоюза. "Не думаю, что есть дата, но я думаю, что мы говорим примерно о месяце", — сказал политик.
Ранее по теме
-
Полиция Британии вывезла скамейку, на которой нашли Скрипаля и его дочь3 часа назад
-
Мэй пытается отвлечь от Brexit делом Скрипаля5 часов назад
-
Британские персоны нон грата покинули Россию6 часов назад
-
Страны ЕС хотят улучшить отношения с Россией, но дипломатов вышлют8 часов назад
-
Клише вместо фактов: российских дипломатов на брифинг по Скрипалям не позвали9 часов назад
-
Ле Пен обвинила ЕС в ведении холодной войны против России12 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Драма с заложниками во Франции
- Путин обратился к гражданам РФ
- Страны ЕС готовы выслать российских дипломатов
- Савченко объявила голодовку
- Сочи накрыла пыльная буря
Самое читаемое
-
Американская подлодка вмерзла в лед, отрабатывая "удары по России"
- Мария Максакова ответила на вопрос о новом возлюбленном
- Мальчика, записавшего прогноз погоды для детского сада, позвали на телевидение. Видео
- Женщина, изуродованная мужем, показала новые руки-протезы. Видео
- Cупруги сожгли няню своего ребенка. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта маленького Jaguar
- Тест-драйв дизельного Haval H9. Все, что вы хотели знать о "китайском Prado"
- Больше кроссовер, чем внедорожник: Volkswagen представил новый Touareg
- Китайцы сделали из "Форда" самый дорогой внедорожник в мире
- Назван месяц, когда в Россию приедет новый большой кроссовер Chevrolet
Экономика
-
Обвал на рынках: что в нем не так?
- Торговая война совпала с кредитным кризисом
- Forbes: 10 миллиардеров с наибольшими доходами
- Госдума запретила размещать рекламу на платежках ЖКУ
- Реальная зарплата выросла на 10,5% за январь-февраль
Недвижимость
-
У наследников "Иванушки" появился конкурент
- От пожара до животных: от чего застраховать квартиру
- Как правильно рефинансировать ипотеку
- Беременная Светлана Лобода поселилась на шикарной вилле
- Эксперты подсчитали, сколько семья москвичей будет копить на квартиру
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Спасатели вытащили на берег упавшую в Яузу собаку
- Четыре автомобиля оказались под завалами обрушевшегося дома
- Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- СМИ сообщили о стрельбе в подмосковном доме Витаса
- Умер мужчина, застрявший под креслом в кинотеатре
Вести.Hi-tech
-
Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
"Синяя птица" отправится в сказочное Белогорье
- В Москве переиздана легендарная книга "Пеле, Гарринча, футбол..."
- Скандал на трапе: Любовь Успенская против стюардессы
- Заглушки за долги: коммунальщики заставляют жителей платить
- Самые долгие светофоры столицы
- Выходные: "Ночь в театре", парад святого Патрика и зарядка
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
Мороженое с добавлением банановых отходов будет таять медленнее
- Новый сканер мозга изменит понимание того, как "общаются" нейроны
- При ожирении вкусовые рецепторы уменьшаются на 25%
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак
Сегодня
Новым худруком МХТ имени Чехова стал Сергей Женовач
5 часов назад
Возглавить "Табакерку" предложили Владимиру Машкову
4 часа назад
Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце
20.03.2018 09:00
Мэй пытается отвлечь от Brexit делом Скрипаля
5 часов назад
СМИ: Федор Добронравов перенес инсульт
15 часов назад
Британские персоны нон грата покинули Россию
6 часов назад
Теракт в Требе: мелкий преступник оказался солдатом ИГИЛ
5 часов назад
Обращение Владимира Путина к гражданам России
13 часов назад
Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке
19.03.2018 11:53
60 минут. Как Мэй убедила ЕС пойти против России
4 часа назад
367
Испания выдала ордер на арест Пучдемона
4 часа назад
Трампа заподозрили в барбафобии
4 часа назад
В Перу вступил в должность новый президент
5 часов назад
Мировая торговая война: Китай подготовил ответ США
5 часов назад
Гибель майора Чупина: по-другому поступить он не мог
6 часов назад
Американцы создают безобидное, но мерзкое оружие
6 часов назад
Актер и певец выгнал беременную возлюбленную на улицу
8 часов назад
Сообщник "Монстра из Шарлеруа" готовится к УДО
9 часов назад
Порошенко объявил о планах увеличения ВВП и зарплат
9 часов назад
Названы московские районы, где жилье окупится быстрее всего
10 часов назад
VR за $200 от Facebook и Xiaomi: насколько хорош Oculus Go
12 часов назад